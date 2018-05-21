Лопетеги назвал итоговый состав сборной Испании на Чемпионат Мира

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Лопетеги назвал итоговый состав сборной Испании на Чемпионат МираГлавный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги определился с итоговой заявкой своей команды на предстоящий Чемпионат Мира в России.

Вратари: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кепа Аррисабалага ("Атлетик"), Пепе Рейна ("Наполи").

Защитники: Жерар Пике ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Начо Фернандес ("Реал"), Альваро Одриосола ("Реал Сосоьедад"), Жорди Альба ("Барселона"), Даниэль Карвахаль ("Реал"), Начо Монреаль ("Арсенал").

Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Марко Асенсио ("Реал"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Иско ("Реал"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Тьяго Алькантара ("Бавария"), Коке ("Атлетико"), Давид Силва ("Манчестер Сити").

Нападающие: Яго Аспас ("Сельта"), Диего Коста ("Атлетико"), Родриго ("Валенсия"), Лукас Васкес ("Реал").

Напомним, сборная Бельгии объявила предварительную заявку на ЧМ. | soccernews.ru

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