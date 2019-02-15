Лопетеги назвал лигу, в которой хотел бы работать
Экс-тренер "Реала" и сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал, где бы хотел продолжить карьеру. Об этом сообщает BBC.
"Тренер должен рассматривать любое предложение. Но если бы мне предложили выбрать, я бы хотел работать в лучших лигах.
В Англии невероятная лига. Когда смотришь матч АПЛ, ты чувствуешь атмосферу и испытываешь уважение к тренеру и игрокам, а это очень важно. Я бы хотел это ощущать.
Но Примера, разумеется, тоже отличная лига. Посмотрим", - сказал Лопетеги.
Последним клубом, который возглавлял специалист был "Реал". Осенью 2018 Лопетеги был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.
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|Манчестер Сити
|27
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|2
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|26
|65
|3
|Тоттенхэм
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|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
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|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
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|16
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|Кардифф Сити
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