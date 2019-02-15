Лопетеги назвал лигу, в которой хотел бы работать

Экс-тренер "Реала" и сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал, где бы хотел продолжить карьеру. Об этом сообщает BBC.

"Тренер должен рассматривать любое предложение. Но если бы мне предложили выбрать, я бы хотел работать в лучших лигах.

В Англии невероятная лига. Когда смотришь матч АПЛ, ты чувствуешь атмосферу и испытываешь уважение к тренеру и игрокам, а это очень важно. Я бы хотел это ощущать.

Но Примера, разумеется, тоже отличная лига. Посмотрим", - сказал Лопетеги.

Последним клубом, который возглавлял специалист был "Реал". Осенью 2018 Лопетеги был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

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