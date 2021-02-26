Лопетеги назвал лучшего футболиста в истории

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Лопетеги назвал лучшего футболиста в истории

Наставник "Севильи" Хулен Лопетеги рассказал, кого он считает лучшим игроком всех времён.

"Без сомнения, для меня Лео Месси - лучший футболист в истории", - цитирует Лопетеги Mundo Deportivo.

33-летний Месси выступает за "Барселону". В субботу "Севилье" предстоит сыграть с "сине-гранатовыми" в рамках 25-го тура Примеры.

Аргентинец является шестикратным обладателем "Золотого мяча". Это рекорд.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси король футбола, это знает даже моя тупая сестра и мой кот Бадр!

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