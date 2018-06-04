Лопетеги назвал причину, по которой Испания не обыграла Швейцарию

Теги хулен лопетегииспания

Лопетеги назвал причину, по которой Испания не обыграла ШвейцариюГлавный тренер сборной Испании  Хулен Лопетеги доволен игрой команды в матче со Швейцарией (1:1).

Наставник отметил, что для победы испанцам не хватило только реализации моментов.

"Тут все зависит от каждой конкретной игры. Не так давно мы шесть мячей забивали. Тяжелее всего создавать голевые моменты, и в этом плане команда хорошо поработала. Мы не использовали их так хорошо, как могли бы. Но темп игры, качество футбола мне понравились. Это положительные моменты, которые нужно закрепить. Швейцария сильна, но мы много угрожали ее воротам. При этом самой ей не дали шансов", - отметил он.

Не пропустите: Они мячом владели, а мы их... Испания не смогла победить Швейцарию в преддверии Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru

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