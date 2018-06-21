Лопетеги не намерен расставаться с Вараном
Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги не намерен расставаться с защитником своей команды Рафаэлем Вараном.
Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" намерен сделать в следующем сезоне ставку на 25-летнего француза и Серхио Рамоса как на основных центрбеков команды.
В завершившемся сезоне Варан сделал 2 результативные передачи в 44 матчах за "Реал".
Напомним, Кейлор Навас оценил предстоящий переход в "Реал" Лунина. | soccernews.ru
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