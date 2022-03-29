Лопетеги не возглавит "Манчестер Юнайтед"

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Лопетеги не возглавит "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги заявил, что он не намерен уходить из клуба, несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед".

"Я остаюсь в "Севильи", это мое окончательное решение. Я всем доволем в клубе, и не собираюсь рассматривать другие предложения", - приводит слова Лопетеги журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне "Севилья" под руководством Лопетеги занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 9-очковым отставанием от мадридского "Реала".

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