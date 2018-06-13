Лопетеги не заинтересован в подписании Азара

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги не заинтересован в подписании вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Так, по сведениям испанской прессы, 51-летний специалист уже уведомил президента королевского клуба Флорентино Переса о том, что предпочитает сделать ставку в следующем сезоне на игрока своей новой команды Марко Асенсио. Поэтому он исключил возможное подписание бельгийца.

Напомним, Лопетеги прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера сборной Испании. | soccernews.ru