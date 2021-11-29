Лопетеги недоволен судейством в матче "Реал" - "Севилья"

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Лопетеги недоволен судейством в матче "Реал" - "Севилья"

Фото твиттер "Севильи"

Наставник "Севильи" Хулен Лопетеги высказался о результате матча 15-го тура Ла Лиги против "Реала" и работе арбитра в этой игре.

Напомним, что мадридцы на своём поле добыли волевую победу над соперником со счётом 2:1.

"Я разочарован, потому что мы больше заслуживали победы. Тем более, мне все сказали, что там был пенальти", - приводит слова Лопетеги Daily Mail.

Тренер "Севильи" имеет в виду момент на 36-й минуте матча, когда Лукас Окампос упал в штрафной площади "Реала" после контакта с Давидом Алабой. Судья Хосе Мария Санчес Мартинес не увидел в этом нарушения правил.

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