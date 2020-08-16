Лопетеги - о матче с "МЮ": "Севилья" не чувствует напряжения. Мы уверены в себе"
Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги рассказал об ожиданиях от матча 1/2 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".
"Не думаю о том, как подниму трофей над головой. мы сосредоточены на том, что нужно делать по ходу матча и как превратить в жизнь наш игровой план. Дальше этого мы не смотрим.
Все эти матчи как финалы. Они не дают преимуществ, они очень опасны. Но мы уверены в себе, команда не чувствует напряжения", - сказал Лопетеги.
Встреча состоится на стадионе "Рейн Энерги" и начнется в 22:00 (мск).
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