Лопетеги - о матче с "МЮ": "Севилья" не чувствует напряжения. Мы уверены в себе"

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги рассказал об ожиданиях от матча 1/2 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

"Не думаю о том, как подниму трофей над головой. мы сосредоточены на том, что нужно делать по ходу матча и как превратить в жизнь наш игровой план. Дальше этого мы не смотрим.

Все эти матчи как финалы. Они не дают преимуществ, они очень опасны. Но мы уверены в себе, команда не чувствует напряжения", - сказал Лопетеги.

Встреча состоится на стадионе "Рейн Энерги" и начнется в 22:00 (мск).

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