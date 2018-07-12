Лопетеги обнародовал имена своих помощников в "Реале"
Новый главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги рассказал о том, кто будет работать в его команде в мадридском клубе.
В штаб специалиста войдут ассистент Пабло Санс, Оскар Каро, Хосе Конде, Антонио Пинтус (работал вместе с Зиданом) и Хавбер Майорал, которые будут отвечать за физподготовку. Тренером вратарей в "Реале" будет Хуан Каналес.
Лопетеги назначили в "Реал" этим летом. До этого он работал со сборной Испании, но накануне старта ЧМ-2018 его уволили.
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