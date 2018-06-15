Лопетеги обратился к сборной Испании

Экс-наставник сборной Испании Хулен Лопетеги обратился к своей бывшей команде со словами поддержки.

"Желаю всего самого наилучшего на этом Чемпионате Мира Фернандо Йерро, потрясающей команде и отличному коллективу - нашей сборной Испании. Мы чувствуем себя частью твоей силы, сплочённости и страсти" - написал 51-летний специалист в своём твиттере.

Напомним, что Лопетеги был уволен из сборной Испании за день до старта ЧМ-2018 в связи с тем, что он подписал контракт с мадридским "Реалом".

"Фурия Роха" стартует на мундиале через считанные минуты матчем с Португалией. Стартовые составы команд Вы можете узнать здесь. | http://soccernews.ru