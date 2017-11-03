Лопетеги объявил состав сборной Испании на матчи с Коста-Рикой и Россией

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Лопетеги объявил состав сборной Испании на матчи с Коста-Рикой и Россией

Тренерский штаб сборной Испании во главе с Хуленом Лопетеги огласил заявку национальной команды на ноябрьские товарищеские матчи с Коста-Рикой и Россией. 

Вратари: Давид де Хеа, Хосе Рейна, Кепа Аррисабалага;

Защитники: Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Рамос, Начо Фернандес, Марк Бартра, Альваро Одриосола, Альберто Морено;

Полузащитники: Иско, Марко Асенсио, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Давид Силва, Луис Альберто, Сауль Ньигес, Асьер Ильярраменди, Хосе Кальехон, Тьяго Алькантара;

Нападающие: Сусо, Витоло, Родриго, Альваро Мората, Яго Аспас.

Напомним, что 11 ноября Испания сыграет с Коста-Рикой, а 14 ноября - с Россией. 

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