Лопетеги оценил игру "Реала" в первом матче под его руководством

1 Теги манчестер юнайтедреал мадридхулен лопетеги

Лопетеги оценил игру "Реала" в первом матче под его руководствомГлавный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги оценил игру своей команды в первом матче под его руководством против "Манчестер Юнайтед".

"Мы стараемся извлечь максимальную пользу из команды, которая у нас есть, мы работаем над этим в течение всей предсезонной подготовки. Мы всегда хотим побеждать. Но в этом случае нам было важно показать рост команды. Для соперника это была уже пятая игра, но он сумел забить нам только дважды. Моя команда продемонстрировала индивидуальность и очень позитивные моменты. Будем двигаться вперед", - цитирует наставника "сливочных" Marca.

Напомним, свой комментарий по матчу дал Моуринью. | soccernews.ru

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