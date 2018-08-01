Лопетеги оценил игру "Реала" в первом матче под его руководством

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги оценил игру своей команды в первом матче под его руководством против "Манчестер Юнайтед".

" Мы стараемся извлечь максимальную пользу из команды, которая у нас есть, мы работаем над этим в течение всей предсезонной подготовки. Мы всегда хотим побеждать. Но в этом случае нам было важно показать рост команды. Для соперника это была уже пятая игра, но он сумел забить нам только дважды. Моя команда продемонстрировала индивидуальность и очень позитивные моменты. Будем двигаться вперед", - цитирует наставника "сливочных" Marca.

Напомним, свой комментарий по матчу дал Моуринью. | soccernews.ru