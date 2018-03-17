Лопетеги оценил шансы Мораты на попадание в заявку на ЧМ-2018

Наставник сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал о шансах нападающего "Челси" Альваро Мораты поехать на ЧМ-2018.

"Шансы Альваро попасть в итоговую заявку на поездку в Россию не выглядят очень большими" - приводит слова Лопетеги Goal.com.

В текущем сезоне Мората провел 38 матчей, в которых забил 12 голов.

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