Лопетеги определил двух кандидатов на замену Бензема

1 Теги карим бенземареал мадридхулен лопетегимауро икардироберт левандовски

Лопетеги определил двух кандидатов на замену БенземаНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги определил двух кандидатов на замену форварду своей команды Кариму Бензема, который не входит в его планы.

Так, по сведениям испанской прессы, альтернативами 30-летнему французу наставник королевского клуба определил Роберта Левандовски из мюнхенской "Баварии" и Мауро Икарди из миланского "Интера".

Напомним, "Реал" уже согласовал свой первый летний громкий трансфер. | soccernews.ru

Комментарии
Sergio Ramos

Роберту Левондовскому если не ошибаюсь уже где-то 31 зачем Реалу платит космические деньги за ветерана.Роберт 2 сезона на высоком уровне может проиграть а потом всё равно его придется продавать но за большие деньги вриятли руководства Мадрида продадут. А Мауро Икарди да он топ форвард ему только травмы могут помешать в Мадриде выиграть трофеи . Если перейдет в королевский клуб он заиграет но про его плохую личную жизнь репутацию всё равно пресса будет напоминать писать везде и это может повлиять Мадриду.

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