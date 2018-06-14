Лопетеги определил двух кандидатов на замену Бензема

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги определил двух кандидатов на замену форварду своей команды Кариму Бензема, который не входит в его планы.

Так, по сведениям испанской прессы, альтернативами 30-летнему французу наставник королевского клуба определил Роберта Левандовски из мюнхенской "Баварии" и Мауро Икарди из миланского "Интера".

Напомним, "Реал" уже согласовал свой первый летний громкий трансфер. | soccernews.ru