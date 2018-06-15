Лопетеги определил игрока, который первым покинет "Реал"
Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги уже определил игрока, который первым покинет его команду.
Так, по сведениям испанской прессы, наставник королевского клуба решил отказаться от услуг защитника Тео Эрнандеса. 51-летний специалист уже дал указание техническим службам "сливочных" подыскать для француза новую команду.
В завершившемся сезоне Эрнандес сделал 3 результативные передачи в 23 матчах за "Реал".
Напомним, Лопетеги сделал противоречивое заявление по Роналду. | soccernews.ru
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