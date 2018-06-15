Лопетеги определил игрока, который первым покинет "Реал"

Теги реал мадридхулен лопетегитео эрнандес

Лопетеги определил игрока, который первым покинет "Реал"Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги уже определил игрока, который первым покинет его команду.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник королевского клуба решил отказаться от услуг защитника Тео Эрнандеса. 51-летний специалист уже дал указание техническим службам "сливочных" подыскать для француза новую команду.

В завершившемся сезоне Эрнандес сделал 3 результативные передачи в 23 матчах за "Реал".

Напомним, Лопетеги сделал противоречивое заявление по Роналду. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Заочная борьба за выход в плей-офф: Дания встетится с Перу

Заочная борьба за выход в плей-офф: Дания встетится с Перу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов