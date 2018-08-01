Лопетеги определил Луку Зидана лишним среди вратарей "Реала"

1 Теги лука зиданреал мадридфлорентино пересхулен лопетеги

Лопетеги определил Луку Зидана лишним среди вратарей "Реала"Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги намерен расстаться с вратарем своей команды Лукой Зиданом.

По сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" уже попросил президента своего клуба Флорентино Переса подыскать для 20-летнего француза новую команду. По мнению 54-летнего специалиста, сын его предшественника в тренерском кресле "Реала" полностью проигрывает конкуренцию своим коллегам по амплуа - Кейлору Навасу, Кико Касилье и Андрею Лунину.

Напомним,  Лопетеги попросил Переса подписать нового нападающего. | soccernews.ru

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Kireman

Ха-ха))

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