Лопетеги определил Луку Зидана лишним среди вратарей "Реала"

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги намерен расстаться с вратарем своей команды Лукой Зиданом.

По сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" уже попросил президента своего клуба Флорентино Переса подыскать для 20-летнего француза новую команду. По мнению 54-летнего специалиста, сын его предшественника в тренерском кресле "Реала" полностью проигрывает конкуренцию своим коллегам по амплуа - Кейлору Навасу, Кико Касилье и Андрею Лунину.

Напомним, Лопетеги попросил Переса подписать нового нападающего. | soccernews.ru