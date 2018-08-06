Лопетеги определил трех кандидатов на усиление средней линии "Реала"

Теги хулен лопетегиреал мадридсергей милинкович-савичтьяго алькантаранабиль фекир

Лопетеги определил трех кандидатов на усиление средней линии "Реала"Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги настаивает на покупке клубом еще одного игрока в середину поля.

Так, по сведениям Football Espana, наставник "сливочных", учитывая возможный уход из клуба ключевого хавбека Луки Модрича, хотел бы заполучить в число своих подопечных Тьяго Алькантару ("Бавария"), Сергея Милинковича-Савича ("Лацио") или Набиля Фекира ("Лион").

Напомним,  Перес может увеличить предложение по Куртуа. | soccernews.ru

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