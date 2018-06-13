Лопетеги определился с будущим Асенсио и Иско

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги, который по завершению Чемпионата Мира в России возглавит мадридский "Реал", определился с будущим двух игроков своей новой команды - Марко Асенсио и Иско.

Так, по сведениям испанской прессы, 51-летний специалист сообщил королевскому клубу, что он желает сохранить на следующий сезон и вингера, и полузащитника. Ввиду этого в текущее трансферное окно "сливочные" не будут рассматривать предложений по этим двум футболистам.

Напомним, Лопетеги озвучил Пересу свои пожелания по входящим трансферам. | soccernews.ru