Лопетеги определился с будущим Хамеса в "Реале"

Теги бавария мюнхенреал мадридхамес родригесхулен лопетеги

Лопетеги определился с будущим Хамеса в "Реале"Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес этим летом может вернуться в "Реал.

Несмотря на желание немцев выкупить права на 27-летнего колумбийца, мадридцы хотят вернуть игрока.

В его услугах заинтересован новый главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги.

Родригес выступал за "Реал" с 2014 по 2017 год. В начале прошлого сезона он подписал двухлетнее арендное соглашение с "Баварией".

Читайте: Хамес выразил желание вернуться в "Реал"  | soccernews.ru

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