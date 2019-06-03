Лопетеги определился с новым клубом

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Лопетеги определился с новым клубом

Стало известно, какую команду летом возглавит бывший главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги.

По информации журналиста Гильема Балаге, 52-летний специалист станет наставником "Севильи". У руля "нервионцев" он сменит Хоакина Капарроса.

У Лопетеги также были предложения от двух английских клубов, но он решил остаться в Испании.

Напомним, что Лопетеги уволили из "Реала" в октябре прошлого года. До этого он работал со сборной Испании.

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