Лопетеги определился с новым клубом

Стало известно, какую команду летом возглавит бывший главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги.

По информации журналиста Гильема Балаге, 52-летний специалист станет наставником "Севильи". У руля "нервионцев" он сменит Хоакина Капарроса.

У Лопетеги также были предложения от двух английских клубов, но он решил остаться в Испании.

Напомним, что Лопетеги уволили из "Реала" в октябре прошлого года. До этого он работал со сборной Испании.

Не пропустите: "Бока Хуниорс" нацелился на лидера "Севильи". | http://soccernews.ru