Лопетеги определился с ориентировочным составом "Реала" на матч за Суперкубок УЕФА

1 Теги реал мадридхулен лопетегиатлетико мадрид

Лопетеги определился с ориентировочным составом "Реала" на матч за Суперкубок УЕФАГлавный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги определился с ориентировочным составом своей команды на матч за Суперкубок УЕФА против земляков из "Атлетико".

Так, по сведениям Football Espana, с первых минут игры на поле "А. Ле Кок Арены" в Таллине наставник "сливочных" планирует выпустить: Наваса, Карвахаля, Рамоса, Варана, Марсело, Каземиро, Крооса, Иско, Бэйла, Асенсио и Бензема.

Напомним,  Куртуа подпишет с "Реалом" контракт на пять лет. | soccernews.ru

Комментарии
Chavichus

Ба. Да это те же лица. А как же ставка на молодёжь? Или это надежда получить хотя бы ещё один трофей.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов