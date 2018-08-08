Лопетеги определился с ориентировочным составом "Реала" на матч за Суперкубок УЕФА

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги определился с ориентировочным составом своей команды на матч за Суперкубок УЕФА против земляков из "Атлетико".

Так, по сведениям Football Espana, с первых минут игры на поле "А. Ле Кок Арены" в Таллине наставник "сливочных" планирует выпустить: Наваса, Карвахаля, Рамоса, Варана, Марсело, Каземиро, Крооса, Иско, Бэйла, Асенсио и Бензема.

Напомним, Куртуа подпишет с "Реалом" контракт на пять лет. | soccernews.ru