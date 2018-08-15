Лопетеги определился с позицией "первого номера" на матч против "Атлетико" за Суперкубок Испании

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги определился с позицией "первого номера" своей команды на сегодняшний матч против земляков из "Атлетико" за Суперкубок Испании.

Так, по сведениям Football Espana, место в воротах королевского клуба в среду займет Кейлор Навас. Наставник "сливочных" решил не делать ставку на Тибо Куртуа, так как тот пропустил предсезонную подготовку и только недавно перебрался на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, Перес готов в полтора раза поднять зарплату Модричу. | soccernews.ru