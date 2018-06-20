Лопетеги определился с приоритетным кандидатом на замену Бензема

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Лопетеги определился с приоритетным кандидатом на замену БенземаНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги определился с приоритетным кандидатом на замену форварду своей команды Кариму Бензема, с которым клуб намерен расстаться в текущее межсезонье.

Так, по сведениям El Chiringuito, приоритетной альтернативой 30-летнему французу наставник "сливочных" видит нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, трансфер которого оценивается в 50 миллионов евро.

Напомним, "Реал" близок к покупке украинского вратаря. | soccernews.ru

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