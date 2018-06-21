Лопетеги определился с приоритетным кандидатом на замену Бэйлу

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги определился с приоритетным кандидатом на замену вингеру своей команды Гарету Бэйлу, будущее которого пока еще не определено.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае, если 28-летний валлиец таки покинет "Сантьяго Бернабеу", наставник "сливочных" попросит руководство своего клуба предпринять попытки подписать лидера атак "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Напомним, агент Бэйла высказался по будущему своего клиента. | soccernews.ru