Лопетеги определился с приоритетным кандидатом на замену Бэйлу

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Лопетеги определился с приоритетным кандидатом на замену БэйлуНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги определился с приоритетным кандидатом на замену вингеру своей команды Гарету Бэйлу, будущее которого пока еще не определено.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае, если 28-летний валлиец таки покинет "Сантьяго Бернабеу", наставник "сливочных" попросит руководство своего клуба предпринять попытки подписать лидера атак "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Напомним, агент Бэйла высказался по будущему своего клиента. | soccernews.ru

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