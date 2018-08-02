Лопетеги определился с приоритетным кандидатом на замену Модричу

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги определился с приоритетным кандидатом на замену полузащитнику своей команды Луке Модричу, который может продолжить карьеру в миланском "Интере".

Так, по сведениям Football Espana, наставник "сливочных" уведомил руководство своего клуба, что в случае расставания с хорватом, он хотел бы заполучить в число своих подопечных хавбека мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантару.

Напомним, "Реал" может расстаться со своим самым дорогим летним приобретением. | soccernews.ru