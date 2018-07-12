Лопетеги определился с приоритетным кандидатом на замену Роналду

1 Теги реал мадридкриштиану роналдухулен лопетегиэден азарчелси

Лопетеги определился с приоритетным кандидатом на замену РоналдуНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги определился с приоритетным кандидатом на замену ведущему бомбардиру своей команды Криштиану Роналду, который ушел в туринский "Ювентус".

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" хочет, чтобы на место португальского форварда руководство его клуба приобрело вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Напомним, "Челси" определился с трансферной стоимостью Азара. | soccernews.ru

Комментарии
Sergio Ramos

Это будет круто Азар в Реале уууу

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 12 июля

Главные новости дня: 12 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов