Лопетеги определился с приоритетным кандидатом на замену Роналду

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги определился с приоритетным кандидатом на замену ведущему бомбардиру своей команды Криштиану Роналду, который ушел в туринский "Ювентус".

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" хочет, чтобы на место португальского форварда руководство его клуба приобрело вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Напомним, "Челси" определился с трансферной стоимостью Азара. | soccernews.ru