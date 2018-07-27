Лопетеги определился с тем, как будет восполнять потерю Роналду

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги определился с тем, как будет восполнять потерю ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду, который ушел в туринский "Ювентус".

Так, по сведениям AS, наставник "сливочных" смирился с тем, что среди его подопечных не будет игрока, который сможет забивать по 50 голов за сезон. Поэтому он планирует сделать акцент в игре своей команды на надежности в обороне. По мнению 51-летнего специалиста, уверенная игра в защите способна привести его подопечных к новым победам.

Напомним, "Реал" готов подобрать не нужного Моуринью игрока. | soccernews.ru