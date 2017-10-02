Лопетеги определился с заменами для Карвахаля, Иньесты и Мораты

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги определился с заменами для травмированных игроков своей команды Дани Карвахаля, Андреса Иньесты и Альваро Мораты.

Так, по информации El Mundo Deportivo, выбор наставника "красной фурии" пал на защитника "Реала Сосьедад" Альваро Одриосолу, вингера "Лас-Пальмаса" Хонатана Виеру и форварда "Атлетика" Ариса Адуриса.

Отметим, что отбор к Чемпионату Мира 2018-го года испанцы завершат матчами против команд Албании и Израиля. | soccernews.ru