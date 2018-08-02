Лопетеги определился с заменой для Роналду

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги определился с заменой для бывшего ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду, который ушел в туринский "Ювентус".

Так, по сведениям Marca, в текущее трансферное окно королевский клуб не будет делать дорогостоящих приобретений. Поэтому наставник "сливочных" в новом сезоне планирует сделать ставку на игроков, которые имеются в его распоряжении. В частности, 54-летний специалист планирует оказать полное доверие со своей стороны вингеру Марко Асенсио в качестве потенциального нового лидера команды.

Напомним, Винисиус Жуниор оценил свой дебют в "Реале". | soccernews.ru