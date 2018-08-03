Лопетеги определился со вторым форвардом "Реала" на сезон 2018/2019

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги определился со вторым форвардом своей команды на сезон 2018/2019.

Так, по сведениям AS, наставник "сливочных" остановил свой выбор на Борхе Майорале. Нападающему королевского клуба удалось произвести впечатление на 54-летнего специалиста во время предсезонной подготовки. Поэтому Лопетеги принял решение оставить перспективного игрока на "Сантьяго Бернабеу", обозначив для него роль сменщика Карима Бензема.

Напомним, трансфер Куртуа в "Реал" находится под угрозой срыва. | soccernews.ru