Лопетеги определился со вторым форвардом "Реала" на сезон 2018/2019

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Лопетеги определился со вторым форвардом "Реала" на сезон 2018/2019Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги определился со вторым форвардом своей команды на сезон 2018/2019.

Так, по сведениям AS, наставник "сливочных" остановил свой выбор на Борхе Майорале. Нападающему королевского клуба удалось произвести впечатление на 54-летнего специалиста во время предсезонной подготовки. Поэтому Лопетеги принял решение оставить перспективного игрока на "Сантьяго Бернабеу", обозначив для него роль сменщика Карима Бензема.

Напомним,  трансфер Куртуа в "Реал" находится под угрозой срыва. | soccernews.ru

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