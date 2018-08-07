Лопетеги опроверг информацию о саботаже Ковачича

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Лопетеги опроверг информацию о саботаже Ковачича

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги опроверг информацию о том, что полузащитник Матео Ковачич саботирует тренировки, поскольку настаивает на уходе из клуба.

"Понятия не имею, о чём вы говорите. Он как обычно тренировался вместе с партнёрами, никакой даже малейшей проблемы нет. Я доволен Ковачичем и рад, что он с нами. Что касается Модрича, то у нас нет никакой информации о том, что он будет не рад остаться в "Реале". Когда нужно, я общаюсь со своими игроками, но это наше личное дело. Моё мнение - и Модрич, и Ковачич с радостью продолжат выступление за "Реал" - приводит слова Лопетеги Marca.

Не пропустите: Модрич требует от "Реала" пересмотра его контракта. | http://soccernews.ru

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