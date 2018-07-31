Лопетеги остался доволен работой Винисиуса Жуниора на тренировках

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги остался доволен работой новичка своей команды Винисиуса Жуниора на тренировках.

Так, по сведениям испанской прессы, наставника "сливочных" приятно удивили действия 18-летнего вингера во время подготовки команды к сезону. Ввиду этого, вполне вероятно, что королевский клуб не будет отдавать бразильца в аренду для адаптации к европейскому футболу.

Винисиус перешел в "Реал" этим летом из "Фламенго" за 45 миллионов евро.

Напомним, Лопетеги намерен избавиться от громкого подписания "Реала". | soccernews.ru