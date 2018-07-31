Лопетеги остался доволен работой Винисиуса Жуниора на тренировках

Теги винисиус жуниорреал мадридхулен лопетеги

Лопетеги остался доволен работой Винисиуса Жуниора на тренировкахНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги остался доволен работой новичка своей команды Винисиуса Жуниора на тренировках.

Так, по сведениям испанской прессы, наставника "сливочных" приятно удивили действия 18-летнего вингера во время подготовки команды к сезону. Ввиду этого, вполне вероятно, что королевский клуб не будет отдавать бразильца в аренду для адаптации к европейскому футболу.

Винисиус перешел в "Реал" этим летом из "Фламенго" за 45 миллионов евро.

Напомним,  Лопетеги намерен избавиться от громкого подписания "Реала". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов