Лопетеги остался недоволен игрой Бэйла и Бензема в матче против "Манчестер Юнайтед"

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Лопетеги остался недоволен игрой Бэйла и Бензема в матче против "Манчестер Юнайтед"Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги остался недоволен действиями двух игроков линии нападения своей команды - Гарета Бэйла и Карима Бензема - в матче против "Манчестер Юнайтед".

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" остался разочарован выступлением валлийца и француза в завершающей стадии атаки. В связи с этим не исключается, что до закрытия трансферного окна королевский клуб предпримет попытку подписать топового бомбардира.

Напомним,  "Реал" готов выложить более 100 миллионов евро только за одного игрока. | soccernews.ru

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