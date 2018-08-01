Лопетеги остался недоволен игрой Бэйла и Бензема в матче против "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги остался недоволен действиями двух игроков линии нападения своей команды - Гарета Бэйла и Карима Бензема - в матче против "Манчестер Юнайтед".

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" остался разочарован выступлением валлийца и француза в завершающей стадии атаки. В связи с этим не исключается, что до закрытия трансферного окна королевский клуб предпримет попытку подписать топового бомбардира.

Напомним, "Реал" готов выложить более 100 миллионов евро только за одного игрока. | soccernews.ru