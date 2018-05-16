Лопетеги отложил обнародование заявки на Чемпионат Мира из-за Иньесты

Теги испанияхулен лопетегиандрес иньестабарселона

Лопетеги отложил обнародование заявки на Чемпионат Мира из-за ИньестыГлавный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги решил отложить обнародование заявки своей команды на предстоящий Чемпионат Мира в России с пятницы на понедельник из-за капитана каталонской "Барселоны" Андреса Иньесты.

Так, по сведениям AS, на такой шаг наставник "красной фурии" пошел по причине того, что послезавтра "сине-гранатовые" проведут внутриклубное мероприятие, которое будет посвящено отъезду с "Камп Ноу" их легенды.

Напомним, "Барселона" продает футболки Иньесты со знаком бесконечности вместо номера. | soccernews.ru

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