Лопетеги отложил обнародование заявки на Чемпионат Мира из-за Иньесты

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги решил отложить обнародование заявки своей команды на предстоящий Чемпионат Мира в России с пятницы на понедельник из-за капитана каталонской "Барселоны" Андреса Иньесты.

Так, по сведениям AS, на такой шаг наставник "красной фурии" пошел по причине того, что послезавтра "сине-гранатовые" проведут внутриклубное мероприятие, которое будет посвящено отъезду с "Камп Ноу" их легенды.

Напомним, "Барселона" продает футболки Иньесты со знаком бесконечности вместо номера. | soccernews.ru