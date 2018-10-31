Лопетеги ответил на предложение возглавить "Спартак"

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Лопетеги ответил на предложение возглавить "Спартак"

Испанский тренер Хулен Лопетеги отказался возглавить московский "Спартак", сообщает твиттер Coral Betting.

По сведениям источника, Лопетеги не заинтересован в работе с российским клубом. Напомним, что 29 октября испанец был отправлен в отставку с поста наставника "Реала" и теперь является безработным.

Что касается "Спартака", то московский клуб ищет нового тренера после отставки Массимо Карреры. В данный момент его преемником временно назначен Рауль Рианчо.

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