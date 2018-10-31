Лопетеги ответил на вопрос о работе "Спартаке"

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Лопетеги ответил на вопрос о работе "Спартаке"

Экс-наставник мадридского "Реала" Хулен Лопетеги не стал комментировать информацию о том, что он может возглавить "Спартак".

"Прошу прощения, я понимаю вашу работу, но не буду давать сейчас никаких комментариев", – приводят слова Лопетеги российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" в данный момент ищет тренера, после того, как был отправлен в отставку Массимо Каррера.

Что касается Лопетеги, то несколько дней назад он уволен из "Реала" после серии неудачных результатов.

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