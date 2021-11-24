Лопетеги ответил на вопрос о возможном назначении в "Манчестер Юнайтед"

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Лопетеги ответил на вопрос о возможном назначении в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги не стал комментировать информацию о том, что он может возглавить "Манчестер Юнайтед".

"Давайте не будем говорить о "Манчестер Юнайтед". Лучше поговорим о наших шансах на победу в матче с "Вольфсбургом". Спрашивайте только о Лиге чемпионов", — приводит слова Лопетеги AS.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" остался без главного тренера после увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Манкунианцы рассматривают кандидатуры Маурисио Почеттино (ПСЖ), Брендана Роджерса ("Лестер"), Эрика тен Хага ("Аякс"), Лорана Блана ("Аль-Райян") и Зинедина Зидана (безработный).

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