Лопетеги ответил на вопрос о возможном назначении в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен
Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги не стал комментировать информацию о том, что он может возглавить "Манчестер Юнайтед".
"Давайте не будем говорить о "Манчестер Юнайтед". Лучше поговорим о наших шансах на победу в матче с "Вольфсбургом". Спрашивайте только о Лиге чемпионов", — приводит слова Лопетеги AS.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" остался без главного тренера после увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Манкунианцы рассматривают кандидатуры Маурисио Почеттино (ПСЖ), Брендана Роджерса ("Лестер"), Эрика тен Хага ("Аякс"), Лорана Блана ("Аль-Райян") и Зинедина Зидана (безработный).
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Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" победить "Вильярреал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18