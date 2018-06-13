Лопетеги озвучил Пересу свои пожелания по входящим трансферам

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Лопетеги озвучил Пересу свои пожелания по входящим трансферамГлавный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги, который по завершению Чемпионата Мира в России возглавит мадридский "Реал", уже озвучил президенту своего будущего клуба Флорентино Пересу пожелания по входящим трансферам.

Так, согласно сведениям испанской прессы, 51-летний специалист в новом сезоне желает видеть на "Сантьяго Бернабеу" голкипера Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), защитников Альваро Одриосолу ("Реал Сосьедад") и Хосе Марию Хименеса ("Атлетико"), полузащитника Тьяго Алькантару ("Бавария") и форварда Роберта Левандовски ("Бавария").

Напомним, Перес установил цену на Вальехо. | soccernews.ru

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