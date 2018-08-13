Лопетеги озвучил свои трансферные приоритеты Пересу на оставшуюся часть лета
Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги озвучил трансферные приоритеты президенту своего клуба Флорентино Пересу на оставшуюся часть лета.
Так, по сведениям AS, наставник "сливочных" заинтересован в подписании центрального защитника и нападающего. Кроме того, 51-летний специалист хотел бы, чтобы клуб приобрел игрока на замену хавбеку Матео Ковачичу, ушедшему в аренду в лондонский "Челси".
Напомним, "Реал" определился с тремя приоритетными кандидатами на усиление своей атаки. | soccernews.ru
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