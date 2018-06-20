Лопетеги переговорил с Роналду

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги переговорил с ведущим бомбардиром своей команды Криштиану Роналду.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" связался с португальцем, чтобы убедить того не покидать "Сантьяго Бернабеу". 51-летний специалист попытался войти в доверие к игроку, заверив его, что будет строить свою команду вокруг него.

Напомним, Перес готов обменять Роналду в ПСЖ. | soccernews.ru