Лопетеги переговорил с Роналду

Теги хулен лопетегиреал мадридкриштиану роналду

Лопетеги переговорил с РоналдуНовоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги переговорил с ведущим бомбардиром своей команды Криштиану Роналду.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" связался с португальцем, чтобы убедить того не покидать "Сантьяго Бернабеу". 51-летний специалист попытался войти в доверие к игроку, заверив его, что будет строить свою команду вокруг него.

Напомним, Перес готов обменять Роналду в ПСЖ. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов