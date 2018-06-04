Лопетеги по-прежнему не проиграл ни одного матча у руля сборной Испании

Сборная Испании вчера сыграла вничью в товарищеском матче со Швейцарией (1:1), продлив беспроигрышную серию главного тренера испанцев Хулена Лопетеги до 19-ти.

Лопетеги пришел в команду в 2016 году, сменив на этом посту Висенте Дель Боске. Вместе с испанцем команда добыла 13 побед и шесть раз сыграла вничью.

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