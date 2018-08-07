Лопетеги: "По трансферным вопросам находимся в полной гармонии с клубом"

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги высказался о трансферной политике своего клуба.

"Просил ли я клуб подписать конкретного игрока? То, о чем я разговариваю с клубом, является частной беседой, но я могу сказать, что мы находимся в полной гармонии в этом вопросе. Из клуба ушел один из самых важных игроков в его новейшей истории. Я рассматриваю эту ситуацию как возможность сделать шаг вперед как коллектив в целом и отвечать требованиям, которые стоят перед этим клубом ", - цитирует наставника "сливочных" AS.

Напомним, "Реал" определил нового кандидата на замену Модричу. | soccernews.ru