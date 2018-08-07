Лопетеги: "По трансферным вопросам находимся в полной гармонии с клубом"

Теги хулен лопетегиреал мадрид

Лопетеги: "По трансферным вопросам находимся в полной гармонии с клубом"Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги высказался о трансферной политике своего клуба.

"Просил ли я клуб подписать конкретного игрока? То, о чем я разговариваю с клубом, является частной беседой, но я могу сказать, что мы находимся в полной гармонии в этом вопросе. Из клуба ушел один из самых важных игроков в его новейшей истории. Я рассматриваю эту ситуацию как возможность сделать шаг вперед как коллектив в целом и отвечать требованиям, которые стоят перед этим клубом", - цитирует наставника "сливочных" AS.

Напомним,  "Реал" определил нового кандидата на замену Модричу. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов