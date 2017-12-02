Лопетеги поделился мнением о сопрениках Испании по группе на ЧМ-2018

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Лопетеги поделился мнением о сопрениках Испании по группе на ЧМ-2018

Наставник сборной Испании Хулен Лопетеги поделился мнением о результатах жеребьевки групповой стадии Чемпионата Мира.

"У нас трудная и крепкая группа, но на Чемпионате Мира иначе и быть не могло. Португалия только выиграла Евро-2016, это очень сильная команда. Сборная Марокко устранила Кот-д'Ивуар и вышла на мундиаль, тогда как Иран ни разу не проиграл в отборе. Будет непросто" - приводит слова Лопетеги Football Espana.

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