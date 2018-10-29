Лопетеги попрощался с футболистами "Реала"

Теги реал мадридхулен лопетеги

Лопетеги попрощался с футболистами "Реала"Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги после поражения от "Барселоны" (1:5) в Примере попрощался с командой в связи с вероятной отставкой.

Наставник поблагодарил футболистов мадридского клуба за работу и пожелал им всего хорошего.

СМИ сообщают, что "Реал" уволит Лопетеги сегодня и назначит бывшего главного тренера "Челси" Антонио Конте.

Не пропустите: В "Реале" определились по главному тренеру. | http://soccernews.ru

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