Лопетеги попрощался с футболистами "Реала"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги после поражения от "Барселоны" (1:5) в Примере попрощался с командой в связи с вероятной отставкой.

Наставник поблагодарил футболистов мадридского клуба за работу и пожелал им всего хорошего.

СМИ сообщают, что "Реал" уволит Лопетеги сегодня и назначит бывшего главного тренера "Челси" Антонио Конте.

Не пропустите: В "Реале" определились по главному тренеру. | http://soccernews.ru