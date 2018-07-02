Лопетеги попросил от "Реала" ускорить подписание хавбека "Баварию"

Теги реал мадридбавария мюнхенхулен лопетегитьяго алькантара

Лопетеги попросил от "Реала" ускорить подписание хавбека "Баварию"Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги желает видеть игроком своей команды полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантару.

Как информирует Paris United, наставник "сливочных" уже попросил руководство своего клуба ускорить процесс подписания 27-летнего хавбека ввиду интереса, который к нему проявляют другие потенциальные покупатели.

В завершившемся сезоне Тьяго забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Баварию".

Напомним, "Реал" заинтересовался защитником сборной Франции. | soccernews.ru

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