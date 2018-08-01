Лопетеги попросил Переса подписать нового нападающего

Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги попросил президента своего клуба Флорентино Переса подписать нового нападающего.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" остался разочарован действиями игроков линии атаки своей команды во время предсезонной подготовки и сегодняшнего матча против "Манчестер Юнайтед", который состоялся в рамках Международного кубка чемпионов. Поэтому он уже отправил запрос руководству королевского клуба о приобретении еще одного форварда.

Ожидается, что "Реал" сделает ставку на ведущего бомбардира миланского "Интера" Мауро Икарди.

Напомним, "Реал" установил контакты с двумя звездами АПЛ. | soccernews.ru