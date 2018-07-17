Лопетеги поставил задачи на сезон перед "Реалом"

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Лопетеги поставил задачи на сезон перед "Реалом"Новоиспеченный главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги поставил задачи на сезон 2018/2019 перед своей командой.

"Я хочу поблагодарить "Реал" за то, что приняли меня здесь и доверили мне ответственность быть наставником этой команды. Мы будем стараться с гордостью, ответственностью, энтузиазмом и трудолюбием отвечать требованиям клуба. Мы будем бороться за каждый трофей, так как "Реал Мадрид" всегда должен это сделать", - приводит слова наставника "сливочных" официальный сайт его клуба.

Напомним, Лопетеги дал оценку составу "Реала". | soccernews.ru

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