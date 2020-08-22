Лопетеги посвятил победу "Севильи" в Лиге Европы умершим экс-игрокам команды

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги поделился эмоциями после победного матча в финале Лиги Европы с "Интером" (3:2).

Специалист посвятил победы умершим экс-игрокам испанского клуба Антонио Пуэрте (скончался от сердечного приступа) и Хосе Антонио Рейесу (погиб в ДТП).

"Это победа для Рейеса и Пуэрты. Она уже на небесах, но все еще помогают нам. Все наши футболисты - молодцы. Они верили в себя. В наши ворота был трижды назначен пенальти. Но мы не сдались. Очень счастлив, что мы смогли завоевать этот титул.

Очень надеюсь, что фанаты осторожно отпразднуют этот триумф. Мы заслужили победу", - передает слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.

Отметим, что для специалиста это первая награда на клубном уровне.

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