Лопетеги приближает свою отставку: "Реал" дома уступил "Леванте"

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Лопетеги приближает свою отставку: "Реал" дома уступил "Леванте"

В рамках 9-го тура испанской Примеры "Леванте" на выезде добыл победу над "Реалом".

Счет в самом дебюте открыл Моралес, после чего Рохер с пенальти удвоил преимущество гостей. Всё, на что сподобились хозяева - гол Марсело на 72 минуте. У "Реала" было время, чтобы вырвать победу или хотя бы уйти от поражения, но подопечные Лопетеги не смогли забить ещё и едва не пропустили третий. 

Отметим. что это четвертая подряд потеря очков "сливочных" в чемпионате и пятый кряду матч без победы во всех турнирах.

"Реал" - "Леванте" - 1:2

Голы: Моралес, 6 - 0:1, Рохер Марти (пен), 13 - 0:2, Марсело, 72 - 1:2

"Реал": Куртуа, Одриосола (Бэйл, 46), Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Иско (Бензема, 60), Васкес, Асенсио (Себальос, 60), Мариано Диас.

"Леванте": Ойер Оласабаль, Постиго (Родригес, 75), Робер, Тоньо, Кабако, Моралес, Рочина (Дукуре, 67), Барди, Кампанья, Джейсон, Рохер Марти (Боатенг, 79).

Предупреждения: Кабако (53), Джейсон (89).

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Три спорных эпизода и во всех VAR справедливо сработал в пользу Леванте. Ранее все подобные эпизоды трактовались в пользу Реала. Теперь все справедливо. Жаль, что ВАР не ввели на несколько лет раньше в ЛЧ. Не было бы никаких трех подряд побед Реала.

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Джамбон

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