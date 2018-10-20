Лопетеги приближает свою отставку: "Реал" дома уступил "Леванте"

В рамках 9-го тура испанской Примеры "Леванте" на выезде добыл победу над "Реалом".

Счет в самом дебюте открыл Моралес, после чего Рохер с пенальти удвоил преимущество гостей. Всё, на что сподобились хозяева - гол Марсело на 72 минуте. У "Реала" было время, чтобы вырвать победу или хотя бы уйти от поражения, но подопечные Лопетеги не смогли забить ещё и едва не пропустили третий.

Отметим. что это четвертая подряд потеря очков "сливочных" в чемпионате и пятый кряду матч без победы во всех турнирах.

"Реал" - "Леванте" - 1:2

Голы: Моралес, 6 - 0:1, Рохер Марти (пен), 13 - 0:2, Марсело, 72 - 1:2

"Реал": Куртуа, Одриосола (Бэйл, 46), Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Иско (Бензема, 60), Васкес, Асенсио (Себальос, 60), Мариано Диас.

"Леванте": Ойер Оласабаль, Постиго (Родригес, 75), Робер, Тоньо, Кабако, Моралес, Рочина (Дукуре, 67), Барди, Кампанья, Джейсон, Рохер Марти (Боатенг, 79).

Предупреждения: Кабако (53), Джейсон (89).

Не пропустите анонс и прогноз на встречу "Барселона" - "Севилья" | soccernews.ru